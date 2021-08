Prefeitura de Sena Madureira conclui trabalho de reabertura do Ramal Liberdade e inicia construção de Ponte no Ramal dos Nogueiras

- Publicidade-

O trabalho continua!, esse tem sido o lema da gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB) em Sena Madureira, e a equipe municipal vem fazendo valer tal afirmação, realizando importantes ações na zona rural do município, dando total assistência aos produtores rurais.

A exemplo disso, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras, gerida pelo Secretário Édson Cameli, e a Coordenação Municipal de Ramais, coordenada por Fabrício Moreira, concluiu a Reabertura do Ramal da Liberdade, trecho entre a Linha seca, à beira do Rio Macauã.

Ainda nesta quarta-feira (11) a Prefeitura também iniciou a construção de uma Ponte no Ramal dos Nogueiras, localizado na região da Xuburema. A ponte mede 13 metros de extensão e está sendo construída sob o igarapé “Saudade” em parceria com a comunidade local. A obra visa melhorar a trafegabilidade na região tanto para os moradores do referido ramal, bem como de Ramais adjacentes.

De acordo com Fabrício Moreira, a parceria com os moradores é de fundamental importância para que obras como essas sejam executadas. Por essa razão, ele agradeceu ao representante da comunidade local, senhor Antônio Costa Damasceno, mais conhecido como “Nêgo” pelo empenho nesta demanda.

Seguindo a determinação do Prefeito Mazinho Serafim, a gestão municipal tem intensificado o trabalho de reabertura e melhoramento de Ramais, e construção de Pontes, com o fito de garantir o acesso em tempo hábil para o homem do campo escoar suas produções. Além disso, essas ações evidenciam o compromisso do atual gestor, com os moradores da área rural do município.

De acordo com o cronograma, a equipe parte agora para o Ramal do Joaquim, localizado na outra margem do Rio Macauã. Enquanto isso, outra frente de serviço está garantindo a Reabertura dos Ramais localizados no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano.