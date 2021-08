Prefeito Mazinho Serafim participa do “Primeiro Dia de Campo do Café Clonal” em Feijó

- Publicidade-

O Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) esteve neste sábado (07) no município de Feijó participando do “primeiro dia de campo do café Clonal” evento voltado para produtores que cultivam o produto em todo o Estado do Acre.

O encontro ocorreu no Ramal do Dila, km 12, e também contou com a presença do Prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, do Deputado Estadual, Marcus Cavalcante, dos palestrantes Paulo Márcio Beber, Thaís Uchoa, Leonardo Barreto e Laís Mappes, do Dr. Vágno, (maior produtor de café de Acrelândia), do Secretário Municipal de Agricultura de Feijó, Chico Severino, do Vereador da cidade de Feijó, Charles e do Representante da Secretaria de Produção de Sena Madureira, Rutinaldo Queiroz, (Choquito).

Durante todo o dia, foram ministradas palestras referente ao cultivo de café, e os participantes trocaram experiências sobre o produto que cada vez mais vai ganhando espaço na Agricultura Acreana. Visionário que é, a intenção de Serafim é incentivar o cultivo no vale do Iaco, tornando Sena Madureira um dos maiores produtores de Café Clonal do Estado.

“Foi um evento muito importante, tivemos a oportunidade de aprender ainda mais sobre o Café Clonal, para implantarmos esses métodos em nosso município. Eu particularmente tenho uma plantação de café, e pretendo reunir nossos produtores e incentivar o cultivo, dando condições para que eles possam aderir a plantação do produto, e consequentemente tenham uma nova fonte de renda para sustentar suas famílias. Foi um dia de muito aprendizado, e o que aprendemos aqui, também vamos passar para os nossos amigos agricultores senamadureirenses”, destacou Mazinho Serafim.

O Prefeito ainda anunciou em primeira mão, que o próximo encontro ocorrerá em Sena Madureira, com data prevista para o dia 18 de setembro.