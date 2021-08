Prefeito Mazinho Serafim honra compromisso com moradores e determina a reabertura do ramal do km 45

- Publicidade-

Os moradores do Ramal do km 45 da BR 364, sentido Sena/Manoel Urbano, estão em festa. Pela primeira vez eles estão contemplando um maquinário pertencente ao Poder Público Municipal trabalhando na Localidade, tendo em vista que em anos anteriores, a Prefeitura cedia o combustível e o ramal supracitado era reaberto por um trator particular.

A ação foi determinada pelo prefeito Mazinho (MDB), atendendo à um pedido por parte dos moradores locais, com o compromisso de garantir o acesso para as famílias que residem ao longo do Referido Ramal, Mazinho recomendou ao Secretário de Obras, Édson Cameli e ao Coordenador Municipal de Ramais, Fabrício Moreira, que designasse uma equipe para realizar o trabalho.

De acordo com Serafim, esse ano a Prefeitura não cedeu somente o combustível, mas também uma Motoniveladora e uma Pá Carregadeira para fazer um serviço de qualidade. “Estamos honrando mais um compromisso com os moradores que residem aqui no km 45. Ano passado cedemos o combustível e eles utilizaram um trator particular para fazer o trabalho, mas nesse ano também designei uma Motoniveladora e uma Pá Carregadeira para deixar o Ramal com uma boa trafegabilidade. Mesmo diante das dificuldades por conta do pouco maquinário que temos, nós continuamos trabalhando e dando total assistência aos nossos amigos da zona rural”, pontuou o gestor municipal.

O morador da localidade, senhor Ivo Dias, destacou a alegria em contemplar a ação. “Eu não tenho palavras para agradecer ao Prefeito por atender nosso pedido. A comunidade está de parabéns por receber esse benefício, o Mazinho teve coragem de fazer o que outros não fizeram, e teve hombridade em cumprir o que nos prometeu. É uma alegria imensa ver essas máquinas trabalhando aqui no nosso Ramal”, disse o morador.

Vale destacar que o Ramal acima mencionado dar acesso ao Seringal Oriental, alto Rio Purus, e é mais um dos ramais que a gestão municipal garantiu o acesso para os moradores. Evidenciando o compromisso do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira com o homem do campo.

Fotos: Ricardo Amaral.