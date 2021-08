Prefeito Mazinho Serafim e deputado Flaviano Melo inauguram primeiro Complexo Esportivo de Sena Madureira

- Publicidade-

A parceria entre a gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o mandato do Deputado Federal Flaviano Melo (MDB-AC) tem gerado bons frutos para a população de Sena Madureira. A exemplo disso, ambos inauguraram na manhã desta sexta-feira (13) o primeiro Complexo Esportivo do município, que leva o nome da saudosa mãe do parlamentar, Laudelina Batista de Melo.

Uma obra inédita, o Complexo fica localizado em anexo ao Estádio Marreirão e dispõe de um espaço amplo e adequado para as práticas culturais e esportivas, bem como oferece todas as condições de trabalho para os servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Contente em entregar mais uma obra durante sua gestão, Mazinho destacou o quanto Flaviano Melo tem sido importante para o desenvolvimento de Sena Madureira.

“É um momento especial, e de gratidão a Deus por está inaugurando mais uma obra em nosso município, isso demonstra que os recursos que estão sendo destinados para nossa cidade estão sendo bem investidos. Quero agradecer ao amigo Deputado Flaviano Melo por mais uma vez abençoar Sena Madureira destinando a emenda para a construção desse complexo que será de grande utilidade para a nossa população, sobretudo para a juventude. Tudo que eu falar do Flaviano aqui é pouco, pois ele tem nos ajudado bastante nos últimos 04 anos. É um dia de muita felicidade para mim, agradeço a todos que estavam presentes aqui, ao meu vice-prefeito GilbertoLira, à Deputada Meire Serafim, Vereadores e todos que nos ajudam a tornar Sena Madureira cada vez mais desenvolvida”, salientou.

O Deputado Flaviano Melo, destacou que é gratificante ver os recursos sendo bem investidos, ele frisou ainda que ficou emocionado ao saber que o Complexo leva o nome de sua Saudosa Mãe. “Esse prédio é uma coisa fantástica, é fruto de um pedido da nossa querida Deputada Meire Serafim, quando a mesma ainda era Secretária de Assistência Social, que eu fiz questão de atender, pois sei que é essencial para a juventude. Confesso que fiquei emocionado quando li o convite e vi o nome da minha querida mamãe, ela sempre foi envolvida na política e sempre buscou meios de melhorar a vida das pessoas. Quero parabenizar o prefeito Mazinho juntamente com sua equipe, por garantir o bom investimento dos recursos que estamos destinando para cá”, ressaltou.

Para a Secretária Municipal de Cultura, Lourdes Gregório, o Complexo evidencia o compromisso do Prefeito Mazinho Serafim com a cultura e o esporte do município. “Estamos felizes e gratos a Deus por realizar a inauguração desse complexo que é de grande importância para a população de Sena Madureira. Isso demonstra o olhar diferenciado que o nosso prefeito Mazinho tem tido com a cultura e o esporte aqui em nosso município, quero agradecê-lo pela oportunidade de estar a frente dessa pasta, em um momento tão especial como esse, e também agradeço ao Deputado Flaviano Melo por investir na cultura e no desporto, garantindo à nossa juventude um espaço adequado para as práticas esportivas e culturais”, destacou.

A solenidade de inauguração contou com apresentações culturais, e com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), do Deputado Federal Flaviano Melo (MDB-AC), do vice-prefeito Gilberto Lira (MDB), da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), da Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB), representando a Câmara Municipal, do Vereador por Rio Branco, Emerson Jarude, do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, representando os demais Secretários Municipais, da anfitriã, Secretária de Cultura Lourdes Gregório, além de moradores e jovens representando os mais diversos segmentos culturais do município.