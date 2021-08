Prefeito Mazinho Serafim acompanha trabalho de Drenagem na Rua Benjamin Constant e destaca parceria com o Governo do Estado

- Publicidade-

Na manhã desta quinta-feira (26), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) esteve na Rua Benjamin Constant, Bairro Jardim Primavera para acompanhar in loco as ações de Infraestrutura na Localidade, fruto de uma parceria entre a sua gestão e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) gerida pelo Secretário Cirleudo Alencar.

Acompanhado do Vereador Sidiney Araújo (PP), o gestor municipal viu de perto o trabalho de Drenagem com implantação de Manillhas que está beneficiando grande parte da rua supracitada. Vale destacar que é a primeira vez, que os moradores da localidade são contemplados com ações na área de saneamento básico. Feliz com a execução dessas obras na cidade, Mazinho destacou a importante parceria com o Governo do Estado, que tem gerado bons frutos para a população.

“É um momento importante para este bairro, que até esta presente nunca teve um trabalho de qualidade como está tendo agora. Portanto quero agradecer ao Governo do Estado em nome do Governador Gladson Cameli, ao amigo gestor da Seinfra Cirleudo Alencar, que é filho de Sena Madureira e tem sido peça fundamental para que esse trabalho seja realizado e ao Presidente do Deracre, Petrônio Antunes que cedeu umas caçambas para que pudéssemos transportar o barro piçarrado para realizar o trabalho de base. Apesar de todos os problemas na área política que tivemos nos últimos meses, quero aqui fazer um agradecimento especial ao Governador Gladson Cameli, tendo em vista que se não fosse a boa vontade dele, esses investimentos não estariam acontecendo em nosso município”, frisou.

De acordo com o cronograma, após a conclusão da Revitalização de Ruas do Bairro Jardim Primavera, outros Bairros do município serão contemplados, à exemplo dos bairros Cristo Libertador, Eugênio Areal e Segundo Distrito. Como parte do acordo firmado entre os poderes, a Prefeitura é responsável pela mão de obra e o trabalho de base e sub-base das Ruas contempladas, já o Governo do Estado fica a cargo da aquisição das Manillhas, e do trabalho de pavimentação Asfáltica e com Micro-Revestimento.

Fotos: Ricardo Amaral.