Preço do litro da gasolina em Marechal Thaumaturgo se aproxima dos R$ 9,00 e deputado diz: “chega”

- Publicidade-

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou o Twitter para discordar da política econômica adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O parlamentar acreano disse que o litro da gasolina comum está custando R$ 8,90 e o litro do diesel R$ 7,40, em Marechal Thaumaturgo.

“Em M. Thaumaturgo, cabeceira do Juruá –Acre, a política do Bolsonaro foi atualizada com sucesso no tocante aos combustíveis. Chega!”, escreveu Edvaldo Magalhães.

A cidade, já castigada com a interdição do aeroporto que encontra-se fechado para reforma, enfrenta mais este problema no tráfego de pessoas. Para se ter uma ideia, de Cruzeiro do Sul a Marechal Thaumaturgo são gastos mais de 50 litros de gasolina em uma viagem.

O preço do gás de cozinha também é assustador. A botija de R$ 13 kg não sai por menos de R$ 115,00.