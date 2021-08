PP emite nota de solidariedade a Tião Bocalom após denúncia que pode levar ao impeachment

- Publicidade-

Nesta segunda-feira, 30, o partido Progressistas emitiu nota de solidariedade ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, pelo possível processo de impeachment que o gestor pode sofrer na Câmara de Vereadores por conta de uma denúncia de assédio envolvendo o secretário municipal de Saúde, Frank Lima.

A nota é assinada pelo secretário-geral do partido, Arthur Liborino, que coordenou a campanha de Bocalom em 2020 e foi chefe da Casa Civil da prefeitura até maio deste ano.

“Ao mesmo tempo que reconhecemos as lutas femininas por respeito, também destacamos que as denúncias não envolvem Bocalom, portanto, consideramos infundados os ritos processuais que se desdobram no decorrer desta semana”, diz a nota que ainda completa: “Ao prefeito Bocalom, homem íntegro, trabalhador e ciente de suas responsabilidades frente à cidade de Rio Branco, nosso mais irrestrito apoio e confiança que dias melhores virão para nossa cidade, fruto do seu empenho e seriedade diante da Gestão pública”.

O pedido de impeachment de Tião Bocalom, protocolado pela advogada Joana D’arc Valente Santana, deve ser colocado em pauta nesta terça-feira, 31.