Posto de combustível na rua Minas Gerais, em Rio Branco, é interditado pela ANP

Com o apoio do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), a Agência Nacional do Petróleo (ANP), interditou o posto de combustível RP Comércio de Derivados de Petróleo LTDA (Nosso Posto/Shell), localizado em Rio Branco.

O embargo foi efetuado na última quinta-feira, 5, após o descumprimento por parte da referida empresa, aos procedimentos administrativos anteriormente aplicados pelos órgãos fiscalizadores.

“Após as reincidências, a ANP penalizou o posto e suspendeu a venda de combustíveis pelo período de 10 dias, a partir da data do embargo”, informa a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

O estabelecimento já havia sido autuado e multado três vezes, sendo a última por ausência de equipamentos para teste de qualidade, que o posto é obrigado a realizar quando solicitado pelo consumidor.

No ato da interdição, os agentes fiscais lacraram os tanques de combustíveis e as bombas de abastecimento. “Após o cumprimento do prazo e a realização das adequações solicitadas, a empresa poderá realizar a retomada das atividades normais”, disse a gestora.

Outras fiscalizações

Na semana passada, os agentes fiscais da ANP e do Procon/AC fiscalizaram 33 postos de combustíveis nas cidades de Rio Branco e Senador Guiomard.

Não foram encontradas irregularidades nos testes de qualidade realizados em campo, mas foi feita a coleta de 105 amostras para análises mais aprofundadas em laboratório.