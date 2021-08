Populares encontraram crânio humano às margens do Rio Juruá

- Publicidade-

Um crânio humano foi encontrado na manhã deste domingo (8), próximo ao Porto da Várzea, às margens do Rio Juruá, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, eles foram tomar banho nas primeiras horas da manhã quando acabaram encontrando o crânio humano jogado na areia, às margens do rio Juruá.

Vale ressaltar que nos últimos meses várias pessoas desapareceram na região do Juruá, inclusive registros de execuções, mas que os corpos não foram localizados pelas forças de segurança do estado. Um desses casos e do adolescente Matheus Carvalho de Souza, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 11 de julho deste ano, quando saiu de casa com amigos e não foi mas visto.

Após encontrar o crânio, os moradores acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e ainda constatou a veracidade da informação. O crânio foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Cruzeiro do Sul.

Todos os casos de desaparecimento e do achado do crânio humano estão sendo investigados pela Polícia Civil.