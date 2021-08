Policial Federal é preso suspeito de matar mulher espancada em Porto Velho

- Publicidade-

Um suspeito que é Policial Federal foi detido, porque as suspeitas são de feminicídio. A mulher apresentava muitas lesões no tórax e também no rosto. A mulher foi encontrada nua.

Segundo o PF, a mulher teria passado mal no momento que os dois estaria mantendo relações sexuais. Na versão do suspeito, ele teria então iniciado o procedimento de massagem cardíaca s depois acionou o SAMU.

Segundo o Rondoniaovivo, a mulher teria medida protetiva contra o suspeito. Os dois haviam um relacionamento estável há quase 25 anos.