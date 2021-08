Polícia Militar recupera motocicleta roubada em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Durante a Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, no dia 07 de agosto de 2021, a guarnição do Grupamento de Operações Especiais do 6°Batalhão da Polícia Militar, estavam realizando patrulhamento quando receberam informações de que criminosos estariam com uma motocicleta em uma área de mata nas imediações do bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul. Diante disso, a guarnição foi ao local e durante as buscas encontraram uma motocicleta Honda/XRE-300 de cor preta jogada ao solo. Quando realizaram a pesquisa veicular junto ao COPOM foi constatado que a motocicleta estava com restrição de roubo. Diante dos fatos, os policiais militares entraram em contato com o proprietário para a devida restituição e procedimentos pertinentes.