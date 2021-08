Polícia Militar realiza resgate de macaco atropelado nas imediações da BR-364 em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Durante o patrulhamento pela BR-364, Policiais Militares do Pelotão Ambiental do 6° Batalhão se depararam com um animal silvestre nas imediações da via, um macaco conhecido popularmente como Soim Branco (Saguinus sp.). Após a verificação dos militares foi constatado que o animal silvestre tinha sido atropelado e apresentava algumas lesões felizmente com vida.

De imediato, a guarnição buscando preservar e salvar a vida do primata, sendo uma das principais funções do Pelotão Ambiental: a preservação da fauna e flora, levaram o animal até o Centro de Zoonose em busca de atendimento veterinário sendo assistido pela médica veterinária Dr. Jayne onde se encarregou de realizar os procedimentos necessários para a recuperação do macaco.

Foto: Assessoria