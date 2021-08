- Publicidade-

A Polícia Militar, através da guarnição do Pelotão de Trânsito do 6°BPM, e da Equipe da Semtrans, na manhã dessa terça-feira (03.08), durante o patrulhamento na Trav. Tavares Lyra , recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada na noite do dia 01 de agosto em Cruzeiro do Sul.

A Motocicleta Honda/Pop-100 de cor vermelha foi restituída ao proprietário na Delegacia de Polícia Civil.