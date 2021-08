Polícia Militar cumpre mandado de prisão no Bairro Cristo Libertador no interior do Acre

- Publicidade-

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, ontem (28), por volta da 16h38min, realizou o cumprimento do mandado de prisão de um nacional de 24 anos de idade, ao longo da Rua Valter Ilton Maia, no Bairro Cristo Libertador na cidade de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares realizavam patrulhamento de rotina, quando em abordagem identificaram por meio de pesquisa que o nacional de 24 anos de idade teria um mandado de prisão em aberto.

Ato contínuo, foi dado cumprimento a ordem judicial, sendo o nacional levado à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.