Polícia Militar apreende menor com drogas em frente à escola em Cruzeiro do Sul

Os policiais militares foram acionados via COPOM para deslocar ao local para averiguar uma denúncia de um indivíduo estaria vendendo drogas na frente da Escola de Ensino Infantil Marcelino Champagnat, no bairro da Várzea. Quando os policiais militares chegaram no local visualizaram o suspeito e realizaram a abordagem e busca pessoal encontrando no bolso do suspeito nove trouxinhas de uma substância com aspecto de cocaína.

Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão ao adolescente infrator e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para os demais atos legais.