Polícia Militar apreende madeira extraída ilegalmente no município de Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar, através do Pelotão Ambiental do 6° BPM, durante o policiamento do dia 01 de agosto, apreendeu madeira oriunda de extração ilegal no município de Cruzeiro do Sul.

A primeira apreensão foi realizada no Ramal do Centrim onde identificaram uma árvore da espécie Samaúma (Ceiba pentandra) derrubada e cerrada em tábuas, aproximadamente 15,68 m³ de madeira. Diante dos fatos, a guarnição conseguiu identificar o responsável e como não possuía autorização legal para a exploração foram tomadas as medidas administrativas.

Já no segundo caso, a guarnição estava em rondas na BR-364 e realizou o flagrante de um indivíduo que estava empilhando madeira das espécies Samaúma, Matamatá (Eschweileira coriácea) e Biorana, totalizando 5,51m³ de volume vegetal. Foi solicitado o Documento de Origem Florestal e como não havia e devido o flagrante do crime ambiental o indivíduo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para serem tomados os demais atos legais.

6°BPM – Sentinela do Juruá.