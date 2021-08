Polícia localiza e prende foragida do sistema de monitoramento eletrônico em Sena Madureira

- Publicidade-

O Grupo de Captura da polícia penal de Sena Madureira com apoio da polícia civil conseguiu prender uma mulher foragida da justiça, após romper a presilha do monitoramento eletrônico. A mulher pretendia fugir da cidade, mas acabou sendo localizada nesta quinta-feira, 05, no bairro Praia do Amarilho.

De acordo com a polícia, a mulher estaria fugindo para o Peru. Após um levantamento de informações foi constatado que a mesma se encontrava nas imediações do bairro praia do Amarilho, sendo que foram feitas buscas na localidade e conseguiram prender.

A mulher que não teve o nome divulgado em respeito a Lei de Abuso de Autoridade, aprovada pelo Congresso, cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, mas havia ganhado liberdade para cumprir o restante da pena em casa, através do sistema de monitoramento eletrônico, quando cortou o aparelho e se evadiu no dia 29 de janeiro deste ano, a partir de então, passou a fazer parte da lista dos procurados da justiça acreana.

O setor de monitoramento da polícia penal do presídio Evaristo de Moraes afirmou que outros evadidos do sistema penitenciário são procurados, e a sociedade pode colaborar repassando informações sobre o paradeiro dos foragidos.