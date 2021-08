Polícia Civil prende três por tráfico de drogas em Xapuri

- Publicidade-

A Polícia Civil no município de Xapuri realizou entre os dias 23 e 24 de agosto, segunda e terça-feira respectivamente, cumprimento de mandados de busca e apreensão e prendeu três pessoas pelo crime trafico de drogas.

A ação policial teve como principal objetivo recuperar objetos roubados das vítimas dos assaltos que ocorreram no início de agosto em Xapuri.

De acordo com as investigações, o responsável pelos assaltos é a mesma pessoa que teria roubado e morto o comerciante conhecido popularmente por RAIMUNDO ALEMÃO, crime ocorrido na noite do dia 06 de agosto no centro de Xapuri.

Durante as diligências três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Os presos foram encaminhados a delegacia para procedimento de lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça