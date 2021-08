Polícia Civil prende suspeito que abordava mulheres no trânsito de Cruzeiro do Sul para estuprá-las

- Publicidade-

Um homem, suspeito de ter praticado dois estupros foi preso na última sexta-feira, 27, pela Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul – Dempca.

Após a notícia de que um homem estaria abordando mulheres no trânsito para a prática de estupro, foi aberto um inquérito policial e colhido os depoimentos das vítimas, com a identificação do suspeito, e em seguida foi representado junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado.

De acordo com a investigação, o suspeito abordava as vítimas no trânsito e em seguida as levava para um local ermo para consumar o crime de estupro. Até o momento duas vítimas foram identificadas, contudo, o delegado Romulo Carvalho, que preside o inquérito, acredita que outras mulheres possam ter sido vítimas do estuprador.

“Orientamos as possíveis vítimas do suspeito para comparecerem à Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul para fazerem registro da ocorrência e apuração dos fatos.

O preso, das iniciais O. S., de 31 anos, já foi recolhido ao presídio Manoel Néri da Silva, estando à disposição da Justiça.