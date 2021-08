Polícia Civil prende suspeito de cometer vários furtos em Capixaba

- Publicidade-

Na manhã desta sexta-feira, 20, a Polícia Civil por meio da Delegacia Geral de Capixaba, prendeu B. T. de A. , 32 anos, investigado pelo cometimento de crimes de furto na cidade.

A prisão do investigado se deu por força de mandado de prisão que foi cumprido em uma residência localizada no Bairro Paraíso.

O local da prisão do investigado é conhecido pela Policia como local de traficancia de entorpecente onde várias incursões policiais já foram realizadas.

Após a prisão, o investigado foi conduzido à delegacia para coleta de depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.

O trabalho investigativo da Policia Civil no município continua no sentido de identificar pessoas envolvidas com tráfico de drogas, homicídio ou qualquer outro delito infracional.