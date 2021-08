Polícia Civil prende integrantes de organização criminosa por extorsão

- Publicidade-

Na data de hoje, dia 03, uma equipe de policiais civis desta cidade realizou a prisão em flagrante de C.D.S.G, 19 anos de idade e apreensão do menor F.S.S, de 15 anos de idade.

Os flagranteados promoviam a extorsão dos comércios do Bairro Nair Araújo, cobrando com grave ameaça mensalidade dos comerciantes para que estes não tivessem seus comércios assaltados pelos membros do comando vermelho.

C.D.S.G foi autuado como geral do bairro Nair Araújo e era o responsável por recolher todo o dinheiro das mensalidades dos faccionados, das bocas de fumo e dos comércios daquele bairro, sendo que o arrecadado tinha como destino a estrutura da própria facção criminosa, comando vermelho.

A ação dos delinquentes foi acompanhada de perto pelos policiais civis e no momento certo logrou êxito na prisão dos dois envolvidos.

“A cobrança de mensalidade dos comércios afronta o Estado e tal prática não pode ocorrer nesta cidade, devendo os comerciantes locais não pactuar com tal prática hedionda e denunciar quando forem ameaçados para pagar a referida mensalidade. Os comerciantes que, por ventura, paguem mensalidade, devem incorrer nas mesmas práticas, pois estão financiando o crime organizado e poderão ser preso da mesma forma que os que cobram as mensalidades”, pontuou o delegado responsável pelo caso.

Os flagranteados estão à disposição do Poder Judiciário e, certamente serão encaminhados aos sistemas prisionais.