Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Rio Branco

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à mulher de Rio Branco (DEAM) prenderam na tarde desta segunda-feira (23) J.F.P, de 50 anos.

Em desfavor do investigado existia um mandado de prisão preventiva em aberto, em decorrência do descumprimento de medidas protetivas concedidas com base na Lei Maria da Penha.

O investigado foi preso na região do Segundo Distrito e conduzido a DEAM.

Após prestar depoimento a autoridafe policial o individuo foj levado ao presídio e colocado á disposição da justiça.