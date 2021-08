Polícia Civil prende autor de roubo em flagrante e recupera veículo em Plácido de Castro

- Publicidade-

A Polícia Civil no município de Plácido de Castro, realizou na última sexta-feira (20/08/2021) a prisão em flagrante de autor de roubo de veículo

Por volta das 22:00 da quinta-feira (19/08/21) a guarnição da Policia Militar foi acionada por causa de um suposto acidente acontecido nas proximidades do Ramal do Birroque envolvendo uma motocicleta.

Ao chegar no local a guarnição encontrou somente um veículo capotado sem nenhuma vítima ou sobrevivente no local.

Ao constar as inconsistência nos fatos denunciados a PM e averiguar que proprietário do veículo residia em Rio Branco, mas estava em posse de seu pai, morador do referido Ramal.

Chegando a residência do pai do proprietário ficou evidenciado que o mesmo havia sofrido um roubo, sendo rendido, amarrado por quatro indivíduos até então não identificados.

Ao amanhecer da sexta-feira a equipe da Polícia Civil assumiu as investigações a fim de identificar e localizar os possíveis autores do crime.

Logo nas primeiras horas da sexta-feira feita a equipe teve informações de que um individuo havia entrado em contato com conhecidos narrando ter sofrido um acidente de carro que era compatível com os fatos.

Dentro do veículo foram encontrados a pistola usada no crime, uma televisão, um forno elétrico, uma espingarda, e uma certa quantidade em dinheiro que se descobriu mais tarde terem sido roubados justamente com o veículo.

Os investigadores rapidamente foram até a casa do suposto autor e constataram que o mesmo estava com escoriações causadas pelo capotamento além de encontrar as roupas e objetos usados no crime em sua posse sendo posteriormente reconhecidos pela vítima em depoimento dado aos policiais.

O suposto autor foi conduzido à delegacia e confirmou sua participação no crime, sendo preso em flagrante delito por roubo majorado (uso de arma de fogo).

Em seguida a equipe montou uma força tarefa e procedeu as investigações durante todo o dia entrando pela madrugada desse sábado em busca dos demais autores.

As investigações seguem em andamento considerando possível concurso de crimes compatível com associação criminosa e fortes indícios de ligação com Organizações Criminosas.

O preso, L. F. dos S., de 27 anos, aguarda decisão judicial para ser enviado ao Sistema Prisional, os demais autores ainda encontram-se foragidos e qualquer informação que possa auxiliar a respeito pode ser levada a conhecimento da equipe da Polícia Civil que continua investigando os fatos.