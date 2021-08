Policia Civil prende 6, apreende 2 menores, droga e seis armas de fogo em Manoel Urbano

- Publicidade-

Durante os últimos quatro dias, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Manoel Urbano, realizou diversas prisões e apreensões e na retirada de ativos criminais de circulação.

Na segunda-feira, 23, foi cumprido mandado de prisão preventiva de F. E. S. A, expedido pelo Juízo de Manoel Urbano após deferimento da representação pela Delegada Titular em caso de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Na terça-feira, 24, no período da manhã, foram presos por posse ilegal de arma de fogo os autores A. R. S. N e A. S. N e apreendidas três armas de fogo. Já no período da noite, foi preso em flagrante D. M. A portando ilegalmente arma de fogo identificada como sendo a subtraída de um policial militar no ano de 2016.

Já na quarta-feira, 25, a equipe de investigação, durante o cumprimento de diligência de intimação, logrou êxito em apreender na zona rural arma de fogo.

Na quinta-feira, 26, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Rio Branco expedido em desfavor de L. S. B. No período da tarde, a equipe apreendeu a adolescente K.B.S, de 16 anos, que trazia da cidade de Sena Madureira cerca de 600g de Cloridrato de Cocaína dentro de um táxi para abastecer o comércio de entorpecente em Manoel Urbano.

Ainda na quinta-feira, início da noite, foi preso M. S. L e apreendido o adolescente D. A. O, de 16 anos, por posse ilegal de arma de fogo.

Todos os presos e apreendid os foram levados à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

“Estamos trabalhando firme no combate à criminalidade. As prisões, a prisão da adolescente, e apreensões de armas (inclusive uma de um PM que foi furtada) e drogas realizadas nesses 3 últimos dias são frutos de um trabalho sério e árduo que a equipe de investigação da unidade composta por apenas dois agentes de polícia vem desempenhando sob minha coordenação. Estamos comprometidos e alinhados apesar das dificuldades encontradas e a atuação continuará firme na cidade” Frisou a Delegada Mariana Gomes, Titular da Unidade de Polícia Judiciária.