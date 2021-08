Polícia apreende jovem que matou homem a facadas no interior do Acre

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira, 23, policiais civis e militares apreenderam um adolescente de 17 anos no município de Rodrigues Alves, principal suspeito de ter matado outro adolescente na madrugada de sábado para domingo.

Assim que a polícia foi informada acerca do crime foi dado início aos trabalhos investigativos, visando apreender o autor em flagrante.

Segundo o delegado Jose Obetanio, a união de esforços das polícias Civil e Militar foi fundamental para o êxito na captura do indivíduo.

Por ser menor de idade, o autor do fato responderá pelo ato infracional consoante o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo apresentado ao Ministério Público na cidade de Mâncio Lima para as providências cabíveis.

“As forças de segurança estão unidas em perfeita sintonia, representando o Estado e dando a devida resposta àqueles indivíduos que ousam desafiar a Lei e ameaçar a paz social”, disse Obetanio.