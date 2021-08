PM prende 22 invasores de terra, apreende armas de fogo, motosserras e animais silvestres abatidos em Acrelândia

- Publicidade-

A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu neste domingo, 22, vinte e duas pessoas pela invasão de uma propriedade rural no município de Acrelândia, no interior do Acre. Com eles foram apreendidas duas espingardas com munições e três animais silvestres abatidos, além de duas motosserras, facões e foices usadas no desmate ilegal da área invadida.

Duas guarnições do Batalhão de Policiamento Ambiental da PMAC (BPA), uma delas escalada na Operação Hórus, com o apoio de uma equipe de radiopatrulha de Acrelândia, foram averiguar uma denúncia de invasão de terras na região e localizaram os invasores a cerca de 50 minutos a pé, numa região de floresta.

Os homens admitiram que estavam “loteando” a terra para posterior divisão entre si, e tinham consigo duas motosserras, flagradas em funcionamento, duas espingardas dos calibres .32 e .20, com sete munições intactas, além de três “porcos do mato” abatidos, totalizando cerca de 50 quilos de carne.

As guarnições conduziram todos os presos até a delegacia do município pelos crimes de invasão de terra, desmatamento ilegal, porte ilegal de armas e caça ilegal de animais silvestres.