PM evita que duas motocicletas fossem levadas a Bolívia

Uma guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM), com o apoio de militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), impediram na noite desta sexta-feira, 20, que duas motocicletas roubadas fossem levadas à Bolívia. O fato ocorreu no município de Plácido de Castro. Uma pessoa foi presa.

As guarnições foram acionadas via 190, a respeito de um veículo roubado, cujo rastreador

indicava estar nas proximidades. Os militares intensificaram as buscas e conseguiram abordar um homem, com o qual foi localizada uma chave veicular e, nas proximidades, uma motocicleta Honda Titan, MZX 7246.

Durante a conversa com os militares, ele informou que conduzia o veículo de Rio Branco a Bolívia, onde ganharia 400 reais pela travessia. Ainda durante as buscas, outro veículo, a moto Yamaha Fazer, placa MZX 3102, foi encontrada às margens da via, em uma região de mata.

O homem, de 22 anos, morador de Rio Branco, foi preso e encaminhado à delegacia da cidade, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.