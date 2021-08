PM estoura ‘boca de fumo’ e prende traficante no Pinicão do Tucumã

- Publicidade-

O traficante Abinadabe da Cruz Mugrabe foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (4), na rua Ametista, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um homem em via pública vendendo drogas. A guarnição então resolveu ficar observando as pessoas que estavam comprando as drogas.

Ao observar pacientemente, os militares conseguiram ver até onde o homem guardava os entorpecentes em uma bolsa preta, que estava embaixo de algumas folhas.

Ao chegar no local denunciado, os militares realizaram um cerco policial e viram alguns suspeitos correndo. Dentro da bolsa foram encontradas 35 trouxinhas de cocaína, 1 pacote de skunk, 6 tabletes de maconha, e uma quantia de R$ 71,00, oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.