PM age rápido e prende criminoso que roubou loja em Rio Branco

O assaltante Bruno Ramos Aguiar, de 19 anos, foi preso após realizar um roubo em um loja de roupas, no final da tarde desta terça-feira (24), na Veterano Ernesto Sales, no bairro Abrahão Alab em Rio Branco

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados via Ciosp sobre o assalto que havia acabado de acontecer na região do bairro Abrahão Alab, e em seguida, a guarnição teve acesso ao vídeo da ação dos bandidos.

Como os militares já reconheceram e sabiam o endereço de Bruno, por ser um “velho conhecido da PM”, os policiais foram até a residência do suspeito que fica na rua Tião Natureza, no bairro Palheiral. Foi feito um cerco policial na casa e os militares conseguiram adentrar na residência.

Bruno acabou surpreendido pelos militares na casa, onde foi feito uma revista no local e foi encontrado três celulares e os chips das vítimas, como também a motocicleta modelo Factor de cor preta e placa NXS 3743 roubada durante o assalto da loja de roupas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a moto e os objetos para a tomada das medidas cabíveis.