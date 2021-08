PM age rápido e prende bandido que roubou moto de mulher em Rio Branco

- Publicidade-

Uma mulher foi vítima de um assalto quando chegava na própria residência, na noite desta terça-feira (17), no Loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da vítima que pediu para não se identificar, ela estava chegando em casa em uma motocicleta, quando, ao se aproximar da garagem, foi abordada por um bandido que estava a pé e, de posse de uma arma de fogo, tirou a mulher de forma violenta de cima da moto modelo Fan de cor vermelha e em seguida fugiu do local.

A mulher acabou acionando o 190 da Polícia Militar, que atendeu rapidamente o chamado e conseguiu visualizar o bandido com a moto da vítima ainda na Via Chico Mendes, já entrando no Bairro Taquari, onde o criminoso mora.

Os militares do 2° Batalhão fizeram um acompanhamento e conseguiram parar o meliante que estava armado com um revólver calibre 22 com 1 munição intacta.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao criminoso que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.