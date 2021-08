Pesquisa mostra Gladson Cameli liderando pesquisa com 62% para eleições de 2022

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 10, a pesquisa Real Time Big Data –TV Gazeta, no programa Gazeta Alerta, o governador Gladson Cameli (PP) lidera as intenções de votos com 62%, na pesquisa estimulada, quando o pesquisador cita o nome dos candidatos para que o eleitor faça a escolha.

Como principal rival aparece o senador Sérgio Petecão com 13% das intenções de voto, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) tem 3% dos votos e David Hall, do Cidadania, tem 1%.

A pesquisa mostra brancos e nulos somando 12%. Não souberam responder, tem 9%.