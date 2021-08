Pescador tem noite de sorte e captura jaú de 30 kg na gameleira, em Rio Branco

- Publicidade-

Pescadores por passatempo, o trio de amigos, Carlos Alberto Andrade de Souza, João Francisco Ferreira de Andrade e Antônio José aproveitaram a seca do Rio Acre e capturaram na noite de terça-feira (24) diversos peixes, entre eles, o jaú, mais conhecido como “cui cui”, na região da gameleira, em Rio Branco.

Em uma imagem que percorreu os grupos de WhatsApp, João Francisco Ferreira de Andrade, responsável pela captura do Jaú, disse ao ac24horas que não pesou o peixe, mas o trio estima que o animal tenha um peso de 30 kg.

“Chegamos no rio por volta das 19 horas pegamos as canas no porto da catraia e saímos subindo, quando chegamos na ponte, ainda não tínhamos pegado nada, fomos subindo até que chegamos na gameleira onde ele pegou o Jaú”, afirmou.

Segundo especialistas, embora o Jaú seja comum na região Amazônica, é raro encontrar espécies desse porte no Rio Acre. O jaú é uma espécie que compõe o grupo dos “grandes bagres da Amazônia”, que é composto ainda de espécies como surubim e jundiá.