Pelotão Ambiental realiza soltura de animal que tinha sofrido atropelamento nas imediações da BR-364

Lembra dele? O vulgo “Soim Branco” (Saguinus sp.)? Ele se recuperou e está pronto para retornar ao seu habitat natural. Depois de vários dias se recuperando, sobre os cuidados da Médica Veterinária Jayne Negreiros, o animal está em condições de saúde normal.

Segundo o Cabo PM João Almeida, que foi um dos militares que estava presente no primeiro momento do resgate, é satisfatório poder ajudar nossa fauna de modo que o Pelotão Ambiente do 6° Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) tem se esforçado bastante para manter a preservação da fauna e flora.

O macaco retornou ao seu habitat natural em um ambiente adequado para a sua convivência.