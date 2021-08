Pele mais clara de candidato em concurso de beleza negra chama atenção: ‘sou descendente’, diz

A foto dos candidatos ao Mister Black Amapá 2021 chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias por conta do tom de pele mais claro do participante Rodrigo da Rocha, de 26 anos, na comparação com os outros homens do concurso de beleza.

As reações dos internautas geraram uma série de memes sobre a situação e algumas críticas à organização do evento por ter aceitado um participante “branco”

Representante da comunidade quilombola São João do Maruanum, onde tem amigos, Rocha contou que ficou chateado com a repercussão e até pensou em desistir do concurso. Porém, decidiu encarar as críticas.

“Vi muitos memes, muita gente me mandou pelas redes sociais. Eu não fiquei contente, mas resolvi levantar minha cabeça e seguir em frente no concurso. Não vou deixar me abater por essas críticas e dar esse gostinho para essas pessoas que estão fazendo tudo isso”, afirmou.

Criado no bairro Laguinho, tradicional reduto da comunidade negra em Macapá, o estudante do curso de fisioterapia justificou que carrega no sangue a miscigenação característica da cultura brasileira e, por isso, não se sente um “penetra” no concurso.