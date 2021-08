Pela sexta vez, Bolsonaro é multado em São Paulo por não usar máscara

- Publicidade-

A Vigilância Sanitária Estadual de São Paulo autuou o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em Ribeira, cidade do Vale do Ribeira, no interior do estado, pelo não uso da máscara. O acessório é obrigatório no estado em razão da pandemia de Covid-19. Bolsonaro esteve em cidades da região neste sábado (21),, na companhia de três de seus filhos, onde visitou a mãe, em Eldorado.

Desde a sexta-feira (20) o presidente esteve em quatro cidades do Vale do Ribeira: Iporanga, Eldorado, Itaóca e Ribeira. Em três delas foi multado por práticas reiteradas de desrespeito às restrições sanitárias, segundo a Vigilância Sanitária estadual.

Esta é a sexta multa do presidente da República aplicada pelas autoridades sanitárias do estado de São Paulo em razão do descumprimento de medidas restritivas. De acordo com o Governo de São Paulo, o valor total das multas aplicadas no Vale do Ribeira desde sexta-feira pode chegar a R $4,5 milhões, com base em legislação federal.