Pela 2ª vez, casa noturna registra aglomeração e desrespeito às regras sanitárias durante rave no Acre

Os responsáveis pela festa serão ouvidos na terça-feira (23) e podem perder a licença para a realização deste tipo de evento. Esse cancelamento pode ser de até um ano.

Após confirmar a internação de um idoso de 84 anos, com suspeita da variante Delta do coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou neste domingo (22), que o resultado de mais 12 amostras foram sugestivos para a variante.

O paciente foi internado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) com suspeita da variante na semana passada, após testar positivo por exame de RT-PCR para Covid-19. Ele é recém-chegado do Rio de Janeiro e está internado com sintomas de febre, tosse seca, hipóxia, dor torácica e dispneia, e encontra-se em isolamento.