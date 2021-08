Pedro Bial retoma entrevistas presenciais e primeira convidada é revelada

- Publicidade-

Vacinado contra a covid-19, Pedro Bial exibirá a sua primeira entrevista presencial para o Conversa com Bial, da Globo, desde o início da pandemia da covid-19. Nesta sexta-feira (13), o programa colocará no ar uma conversa que ele teve com Marisa Monte.

A cantora não participava de um programa de entretenimento desde 2018. Por isso, a ocasião especial pediu pela volta dos trabalhos do jornalista fora de casa. Antes do bate-papo com a artista, todas as pessoas da equipe da atração e da convidada foram devidamente testadas para a Covid-19.