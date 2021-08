Patricia Abravanel detalha situação de Silvio Santos na UTI: “Vimos a morte”

Após deixar a UTI e reagir bem ao tratamento da covid-19, Silvio Santos se tornou pauta no ‘Vem Pra Cá’, programa de Patricia Abravanel no SBT. Nesta quinta-feira (19), a filha do veterano explicou aos telespectadores do canal sobre o estado de saúde do pai, dando detalhes de como se sentiu ao dar entrada na UTI com ele.