Parceria entre Prefeitura de Sena Madureira e Governo do Estado transforma Bairro Jardim Primavera em um verdadeiro canteiro de obras

Fotos: Ricardo Amaral

A soma de esforços entre a Prefeitura de Sena Madureira, administrada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), gerida pelo senamadureirense Cirleudo Alencar, transformou o Bairro Jardim Primavera em um verdadeiro canteiro de obras.

Nesta primeira etapa, as Ruas contempladas são a Didi Moisés, Benjamin Constant, Beija-flor e Manoel Firmino Matos. Mas a previsão é que o convênio também contemple outras Ruas do bairro, bem como os demais bairros do município na segunda etapa. Segundo o acordo firmado, cabe à gestão municipal através da Secretaria de Obras, coordenada pelo Secretário Édson Cameli, cuidar do serviço de Drenagem e do trabalho de base e sub-base, enquanto que o Governo do Estado ficará a cargo da pavimentação Asfáltica.

Durante entrevista cedida à nossa reportagem, o Prefeito Mazinho Serafim falou sobre a importância dessa parceria que está trazendo resultados satisfatórios para a população. “Quero agradecer ao Governo do Estado, em nome do Governador Gladson Cameli e do amigo Cirleudo Alencar pela ajuda que estão nos dando nesse processo de reconstrução do nosso município, o caminho é esse, como prefeito sou grato ao Governador por enviar o Cirleudo para nos auxiliar e assinar esse convênio. Quem mais está ganhando com isso é o nosso povo, que assim como votou e acreditou em mim, também deu uma votação expressiva para o Governador, então nada mais justo que trabalharmos pela melhoria de vida deles”, frisou o gestor municipal.

O gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, destacou que a orientação do Governador Gladson Cameli foi para que ele viesse ao município firmar parceria com a Prefeitura visando a execução de obras de infraestrutura que melhorem a qualidade de vida da população. “O próprio governador determinou que eu viesse a Sena Madureira sentar com o Mazinho e juntar forças para trabalhar em prol da comunidade, sabemos da garra e determinação que o Prefeito tem quando se trata de cuidar do seu povo, por isso as coisas estão dando certo aqui no município, e agora com esse convênio entre a Prefeitura e o Governo, não tenho dúvidas que as coisas vão melhorar ainda mais”, salientou o Secretário.

Questionado por um site local, se essa parceria com o Prefeito Mazinho, seria o indício de uma possível reaproximação política após algumas desavenças nos últimos meses. Gladson Cameli destacou que quer paz e fez elogios ao gestor do Vale do Iaco. “Com relação ao Mazinho eu quero paz, ele é uma pessoa que soma, eu vou dar um abraço nele, se ele quiser é claro, não sei se é por conta do período de pandemia, mas estou numa fase que não quero guerra com ninguém”, disse o Governador.