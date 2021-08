Para levar vacina contra o Covid-19 a locais de difícil acesso, Governo do AC usa helicóptero

Em mais uma missão que objetiva a agilidade de forma que assegure a população, um dos helicópteros do governo do Estado, o Harpia 03, realizou na manhã deste sábado, 14, a entrega de vacina contra a Covid-19 e outros imunizantes que integram o calendário vacinal, nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, cujo acesso só é possível por meio aéreo ou fluvial, via Cruzeiro do Sul.