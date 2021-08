Para identificar possíveis casos de estupro, cartórios do AC são obrigados a informar registro feito por pais menores de 14 anos

- Publicidade-

O Acre agora conta com uma lei que obriga os cartórios de registro civil do estado a informarem ao Ministério Público Estadual (MP-AC) o registro de nascimento realizado por pais menores de 14 anos. A lei foi publicada nessa quarta-feira (25) no Diário Oficial do Estado (DOE). Objetivo é identificar possíveis casos de estupro.