Pai que agrediu menino de 3 anos com cipó e furou os pés da criança é indiciado por tortura no Acre

O pai da criança era o principal suspeito de agredir o filho, segundo denúncia da mãe do menino, durante depoimento na delegacia, ele negou as acusações e alegou que o filho já estava ferido quando o recebeu em casa e acusou a ex-companheira de maltratar o menino. Ele foi ouvido e liberado para aguardar as investigações em liberdade.

Nesta terça-feira (3), o G1 tentou contato com a defesa do pai, mas, não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

No dia do depoimento, o homem afirmou à polícia que quando recebeu a criança ela já estava com os hematomas. Mas, a mãe foi ouvida novamente e contestou as afirmações dele.

“Afirma que quando recebeu a criança ela estava com essas cicatrizes no corpo. Esclareceu para a gente que a guarda fica, praticamente, com a mãe. Nesse tempo todo ele falou que só ficou com ela em quatro oportunidades. A última vez que ficou foi essa”, destacou Sobral, logo depois do depoimento do pai.

Rosenilda da Cruz, mãe do menino, disse que pouco mais de dois meses do caso, o menino não está mais recebendo acompanhamento psicológico devido às dificuldades para conseguir profissional na cidade, mas afirmou que ele melhorou o comportamento agressivo.

“Esse foi um dos principais questionamentos feito a ele. Falou que procurou resolver com ela quando entregou a criança. A mãe falou que não entregou a criança daquela forma, um fica contradizendo a versão do outro. Só o que vai esclarecer isso são as testemunhas que estamos tentando coletar, o exame de corpo de delito, que já temos em mãos, as imagens são claras que a criança apresenta ferimento, mas queremos ouvir as testemunhas que viram a entrega da criança”, frisou o delegado.

Sobre os ferimentos nos pés, o pai afirmou que o filho tinha pisado em cima de espinhos em uma propriedade rural. “Os furos que apresenta nos pés ele alega que a criança estava brincando na propriedade rural, onde há espinheiros, e acabou pisando. A criança tem uma mancha de sangue no olho e o um corte no lábio. Ele afirma que foi decorrente de uma queda”, complementou Sobral.

A mãe contou que no segundo depoimento negou as acusações do ex-companheiro.

“Neguei porque é mentira. Perguntei ao delegado: como é que eu teria torturado meu filho, entreguei pro pai, ele viu tudo que estaria acontecendo, levou e passou todos aqueles dias, e quando ele me devolveu eu fazer um boletim de ocorrência com algo que eu mesma tinha feito?”

Laudo aponta possíveis maus-tratos contra criança de 3 anos — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Laudo do corpo de delito

Conforme o laudo do exame de corpo de delito feito no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, a pedido do delegado responsável pelo caso, Marcos Sobral, foi concluído que pode configurar crime de maus-tratos se for apurado que as lesões foram dolosas e causadas pelo genitor.