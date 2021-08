Pai e filho que tiveram pontos comerciais destruídos em incêndio no AC contabilizam R$ 700 mil de prejuízo

O incêndio iniciou por volta das 2h da madrugada, quando moradores acionaram o Corpo de Bombeiros que deslocou equipes de dois batalhões com três caminhões de combate a incêndios. O trabalho durou cerca de três horas.

Além da drogaria de Dantas e do consultório dentário do filho dele, o fogo destruiu também um lanche que ficava ao lado.

Nesse momento, o proprietário falou que a prioridade é reconstruir o consultório do filho. Segundo ele, o prédio onde o filho estava instalado está em melhores condições e parece mais fácil para reconstruir. “Não tenho nem previsão de voltar com a farmácia. A clínica é prioridade, porque não pode ficar os dois parados, o meu estabelecimento tenho que começar do zero, tenho que derrubar até as paredes”, acrescentou.

Pai e filho tentam recomeçar após incêndio destruir farmácia e consultório em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Rifa e vaquinha

Além da ajuda de amigos e conhecidos, Mateus dos Santos e outros dentistas estão vendendo rifas e fazendo uma vaquinha para conseguir recursos financeiros. Ele precisa de dinheiro para reformar o prédio, comprar novos equipamentos e também pagar o material que o fogo queimou.

“Tivemos mais prejuízo na farmácia, que trabalhamos a vida toda. O consultório, daqui uns 20 dias a gente consegue voltar. Estamos recebendo bastante ajuda, temos recebido pela vaquinha, mas ainda não parei para fazer um balanço. Estamos usando para comprar material. As contas estão vencendo, estamos trabalhando na fé e a meta é voltar a trabalhar para ter nossa renda de volta e ajudar meu pai”, disse.

Santos era o responsável pelo consultório e trabalha com dois amigos dentistas. Com o crescimento do negócio, os dentistas estavam planejavam abrir outra sala de atendimentos.

Sem fazer os atendimentos, o dentista destacou que precisa de dinheiro também para pagar os equipamento adquiridos para abrir o consultório.