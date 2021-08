Pai de menino com braço quebrado que morreu após receber anestesia, desabafa: ‘Queremos justiça’

Desde a morte da criança, Jailson disse ao G1 que a família não tem um dia que não chore a ausência do filho.

Com o passar do tempo, a dor ficou ainda pior, principalmente para ele, que sequer conseguiu se despedir da criança, já que também foi internado após acidente.

“Eu sofro, a mãe sofre, o irmão de três anos sofre. Eram os dois. Eles brincavam juntos. Aí ele fica perguntando por ele. É terrível o que estamos passando, estamos desesperados. Não tem como ficar bem com uma situação dessa”

Jailson disse que após se recuperar chegou a procurar a delegacia da cidade para saber como estavam as investigações do caso. Na ocasião, foi informado que o Inquérito Policial havia sido concluído e encaminhado Ministério Público, mas não obteve mais respostas.

“Era o bracinho do meu filho e eu não pude fazer nada. O sentimento é terrível. Não pude nem me despedir. Não podia andar. Meu filho antes de entrar na sala do procedimento falou para mim: ‘papai, eu queria dormir com o senhor’. Dói”.

Após a morte do menino, o promotor da cidade Vinícius Ribeiro de Souza chegou a abrir uma investigação, e oficiou a delegacia de Manicoré e a Secretaria Municipal de Saúde para saber quais os procedimentos seriam adotados sobre o caso.

“O pessoal da delegacia disse que todo o material está nas mãos do promotor. E, desde então, eles só falaram isso. A gente não sabe como está. Estamos desesperados, perdemos o nosso filho por uma grande negligência médica. Nosso filho foi morto. E agora está nesse negócio”.

O G1 entrou em contato com a Polícia Civil e Ministério Público sobre o caso. Em nota, a PC respondeu que as informações do caso são de responsabilidade do MP. Já o MP, até a publicação do material, não respondeu os questionamentos.

Questionado, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que processo nº. 0600393-34.2021.8.04.5600 tramita na 1ª. Vara da Comarca de Manicoré e, atualmente encontra-se em fase de diligências a pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

Processo administrativo

Na época do caso, a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES) também disse que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Manicoré, responsável pela gestão do hospital onde ocorreu o fato, para apurar as circunstância do atendimento dado a criança.

A SES disse que iria acompanhar o processo. Em nota, o órgão diz que acompanhou o processo administrativo aberto pela Secretaria Municipal de Manicoré, responsável pela contratação do médico, sobre as circunstâncias do atendimento e a conduta médica. O profissional de saúde foi afastado imediatamente das funções na unidade hospitalar.

Em resposta ao governo, a Secretaria da Saúde de Manicoré informou que instaurou uma comissão para avaliar a conduta do médico. Ao G1, a secretária de saúde do município, Adriana Moreira, disse que a comissão montada para avaliar a conduta do médico ainda não entregou o relatório final do caso.