Pai aproveita horário de trabalho e toma filha dos cuidados da babá em Rio Branco

- Publicidade-

Um caso de família ocorreu neste sábado, 7, um homem identificado por Diones Gurgel, figura conhecida na baixada da Sobral, aproveitou o horário de trabalho da ex-esposa, Claudia Barretos, e tomou a filha do casal, Ana Vitória, de pouco mais de 2 anos, dos cuidados da casa babá.

A atitude até seria normal se o ex fosse detentor da guarda da criança, porém, conforme uma decisão judicial, Ana Vitória é responsabilidade da mãe, já o filho mais velho, fica sob sua tutela. Após a atitude do paí, Claudia procurou a reportagem para relatar a situação vivida e pediu ajuda das autoridades, segundo ela, o ex-marido não supera o fim do casamento e vive lhe atormentando e usa os filhos como arma. A mãe desesperada, disse que Gurgel jurou não mais devolver a filha. “Ele foi na casa da pessoa que cuida da minha filha e tomou a criança e disse que eu tinha pedido. Mas hoje não é o dia dele ficar com ela. Ele alegou que a família estava judiando da criança, isso não existe, se quiser a gente registra exame de corpo e delito, mas, tenho certeza que não aconteceu nada porque eles cuidam bem enquanto eu transfiro’.

“Ele não me ajuda com nada da menina, muito raro ele dá alguma coisa. Nem pensão paga mais porque não acionei ainda”, ressalta.

Barreto revelou que assim que sair do trabalho vai registrar um boletim de ocorrência sobre as duas situações: primeiro de pegar sem minha permissão, segundo, por inventar mentiras sobre as pessoas”.

A dona da casa onde a criança estava, Aulina Carioca, negou as acusações do pai. Ela contou que Diones chegou e falou que a mãe tinha mandado buscar a filha. Carioca promete ir na delegacia por ter dito que a criança estava sendo agredida. “Isso é mentira”, argumentou.

Em contato com o pai da criança, Diones Gurgel, ele relatou que soube que a filha estava sendo vítima de agressões, porém, a ser questionado sobre se haveria provas, ele desconversou o assunto e ironizou a reportagem do Ecos da Notícia. “O senhor é juiz, ou alguma coisa do tipo?”, perguntou.

O paí destacou que quem havia dito a situação da filha, seria uma sobrinha de Claudia, mas, em contato com Nicole Barretos, ela negou as revelações. “Não fiz nada disso”.