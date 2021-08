Pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 será pago a partir de novembro

Para justificar a definição de uma nova data, o Estado definiu que o novo prazo permitirá que as famílias beneficiárias recebam o dinheiro em data mais próxima ao encerramento do pagamento do auxílio emergencial do governo federal. A possibilidade da mudança já havia sido colocada pelo Governo em meados de julho. O recurso para pagamento do auxílio virá do programa de Recuperação Fiscal, o Refis.