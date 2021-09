Paciente morreu por intubação mal feita em Cruz das Almas; assinatura de médica era usada por outro profissional

- Publicidade-

No dia 5 de abril deste ano, um homem, identificado como Ronaldo Conceição Teles, deu entrada no Centro de Covid-19 de Cruz das Almas com sintomas do coronavírus. Ele precisou ser submetido a ventilação mecânica, procedimento padrão em casos mais graves da Covid-19. No entanto, tudo indica que um erro tenha sido cometido na intubação do paciente.

Horas depois, Ronaldo não resistiu e sequer pôde ser encaminhado para unidade de regulação em Salvador, uma vez que já estava em estado grave devido à intubação mal feita. O caso virou tema da ‘CPI da Covid’ de Cruz das Almas, que acabou descobrindo outras possíveis irregularidades: a médica que teria cometido o erro nunca trabalhou no município.

De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, Thiago Chagas, no entanto, o nome dela já havia aparecido nos registros de postos de atendimento da cidade outras vezes. “A CPI sabe que essa pessoa, que se passou pela médica, já se passou por outras vezes, não foi a única e a primeira vez”, diz.

Ainda segundo informações do vereador, a pessoa estava paramentada e as informações são de que ela não sabia fazer o procedimento. “Isso é falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina”, afirma.

Nesta quarta-feira (1º), a CPI tentará descobrir, por meio dos depoimentos, quem foi essa pessoa que se passou pela médica Alana Maria Sena Ferreira. Foram convocados para a sessão o secretário de Saúde de Cruz das Almas, assim como a coordenadora da secretaria de Saúde e o diretor médico responsável pelas contratações na época em que o caso aconteceu.