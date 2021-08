- Publicidade-

Muitas celebridades se vacinaram contra a Covid-19. Aproveitando o mutirão realizado em São Paulo, que conta com 99% da população vacinada com a primeira dose, Pabllo Vittar também garantiu a vacinação. No Instagram, a cantora agradeceu ao SUS e pediu a saída de Jair Bolsonaro: “Viva o SUS. Vacina para todos. Fora genocida”.