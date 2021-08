Operação “Desvio de Conduta” da PF, investiga servidores suspeitos de desviar produtos dos Correios; Saiba Mais

- Publicidade-

Na manhã desta terça-feira (24), a Delegacia De Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico De Armas –

DELEPAT/AM – e com apoio da Receita Federal do Brasil, deflagraram a operação “Desvio de Conduta”. As equipes investigam fatos relacionados a desvio de produtos que se encontravam no Fluxo Postal – Correios.

A operação da Polícia Federal visa cumprir mandados judiciais expedidos pela Juíza da 4ª Vara

Federal do Amazonas. Serão cumpridos em Manaus 04 Mandados de Busca e Apreensão e 04 de Prisão Temporária,

mais 02 Mandados de Afastamentos Cautelares.

Segundo as investigações, um servidor e uma funcionária da Receita Federal do Brasil –

RFB – que trabalhavam na atividade de fiscalização do órgão, realizavam desvios

sistemáticos de mercadorias que se encontravam no fluxo postal e encaminhavam para

receptadores que tinham a incumbência de vender esses produtos nas plataformas

digitais OLX e FACEBOOK.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de

Peculato, Pertencimento a Organização Criminosa e Receptação, e, se condenados, poderão

cumprir pena de até 19 anos de reclusão.

A investigação apura ainda a possível participação de funcionários dos CORREIOS bem como

de terceiros nos crimes. O nome da operação é uma alusão aos funcionários que deveriam zelar pela fiscalização e

bom funcionamento das instituições, mas por um desvio de conduta acabaram adentrando no

mundo do crime.

Com informações da Polícia Federal*