Operação “Accountability” da Polícia Civil apreende em Cruzeiro do Sul veículo, dinheiro e droga oriundos do crime organizado na região

Em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, após diligências investigativas, na manhã desta quinta-feira (12) a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio do Núcleo DRACO/DENARC e equipes do DPCI, deflagrou a operação “Accountability” visando arrecadar ilícitos e demais elementos de provas contra indivíduos ligados ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

As equipes de policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, sendo que durante o cumprimento dos mandados de busca ocorreram flagrantes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Na operação foram apreendidos três adolescentes pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e presos quatro indivíduos maiores de idade, acusados pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e integrar organização criminosa.

No cumprimento dos mandados de buscas foram apreendidos: veículos, drogas, ouro, celulares, dinheiro em espécie e documentos que comprovam a autoria dos investigados na prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O trabalho investigativo da equipe do núcleo Draco/Denarc durou cerca de 90 dias e identificou vários indícios da comercialização de entorpecentes, associação para o tráfico e crime organizado.

O nome da operação, “Accountability” faz referência ao termo no português “Prestação de Contas” uma vez que os criminosos serão levados à Justiça para prestar contas de suas condutas delituosas, bem como prestar esclarecimentos sobre a aquisição de bens sem comprovação de renda lícita.

Apreensão:

• 01 (um) veículo marca Honda, modelo city, ano 2014, de cor branca, placa NXT1B09 – R$ 51.000,00;

• 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo Biz 125, ano 2019, de cor branca, placa QLU6834 – R$ 12.000,00

• 40 (quarenta) gramas de ouro – R$ 10.000,00

• 708 (setecentos e oito) gramas de pasta à base de cocaína – R$ 12.000,00;

• 314 (trezentos e quatorze) gramas de oxidado de cocaína – R$ 5.300,00;

• 43 (quarenta e três) gramas de skunk – R$ 215,00;

• 2,048 (dois quilos e quarenta e oito gramas) de maconha – R$ 6.144,00;

• R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) em espécie;

• 02 celulares Samsung – R$ 2.000,00;

• 01 (um) relógio technos – R$ 500,00

• Documentos com várias anotações. (sem valor comercial)

Prejuízo ao crime:

R$ 99.322,00 (noventa e nove mil, trezentos e vinte e dois reais)

Recursos envolvidos na ocorrência:

06 viaturas

24 policiais civis

01 cão farejador